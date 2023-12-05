Зеленський: Усі, хто під час війни з РФ став Героєм України, отримає житло

Усі, хто від початку повнрмасштабного вторгнення Росії отримав звання Героя України, отримає від держави власне житло, повідомляє Українська правда.

Про це говорить виступ президента Володимира Зеленського під час зустрічі з українськимим військовослужбовцями, яким присвоєно звання Героя України, і родинам загиблих Героїв.

"Держава має дбати про всіх, хто її боронить, забезпечити всі їхні потреби. І мова не лише про належне оснащення та озброєння – мова й про соціальний захист та гідне забезпечення наших воїнів, наших Героїв.

Так, за цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка". Всі без винятку".

Від початку повномасштабного вторгнення звання Героя України отримали щонайменше 360 людей. 210 із них нагороджені посмертно.

Під час зустрічі Зеленський вручив сертифікати 12 Героям України та 9 родинам полеглих Героїв. Сертифікати на отримання квартир вручатимуть і надалі.