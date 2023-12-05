Князєва залишили під вартою та вкотре зменшили йому заставу

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою ще на 2 місяці ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, до 2 лютого 2024 року, разом з тим вкотре зменшивши йому заставу ще на 8 млн грн, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Спеціальна антикорупційна прокуратура.

"5 грудня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду.

Також суд зменшив розмір застави указаному підозрюваному з 35 млн грн до 27 млн грн".

Якщо за Князєва внесуть заставу, на нього буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Нагадаємо: Це вже п’яте зменшення застави для Князєва. Останній раз заставу зменшували на 10 млн грн 13 жовтня.

Що передувало: