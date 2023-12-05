Князєва залишили під вартою та вкотре зменшили йому заставу
Вищий антикорупційний суд залишив під вартою ще на 2 місяці ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, до 2 лютого 2024 року, разом з тим вкотре зменшивши йому заставу ще на 8 млн грн, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Спеціальна антикорупційна прокуратура.
"5 грудня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду.
Також суд зменшив розмір застави указаному підозрюваному з 35 млн грн до 27 млн грн".
Якщо за Князєва внесуть заставу, на нього буде покладено низку процесуальних обов’язків.
Нагадаємо: Це вже п’яте зменшення застави для Князєва. Останній раз заставу зменшували на 10 млн грн 13 жовтня.
Що передувало:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
- Всеволод Князєв перебуває в СІЗО, однак Апеляційна палата ВАКС уже зменшувала йому заставу: 31 травня – зі 107,3 млн грн до 75 млн грн, 5 вересня – з 75-ти до 55 мільйонів гривень, 26 вересня – з 55 млн до 45 млн гривень, 13 жовтня до 35 млн грн.
- Князєв скаржився, що через арешт всього майна та рахунків він немає коштів навіть на те, щоб оплатити у СІЗО доступ до Інтернету.