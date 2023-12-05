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Повітряні сили знищили в районі Зміїного російський літак Су-24М

Повітряні сили знищили в районі Зміїного російський літак Су-24М
Фото: Alexander Mishin

Зенітники Повітряних сил знищили в районі острова Зміїний ворожий бомбардувальник Су-24М, який намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

"Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок"!
Виправляємо цю ситуацію! Схоже крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем!
Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини".

За словами Олещука, завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" вслід за "русскім воєнним кораблем".

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