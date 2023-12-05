Кемерон пообіцяв, що підтримка України з боку Лондона не скоротиться

Глава МЗС Британії Девід Кемерон пообіцяв, що у наступному році підтримка України з боку Лондона не скоротиться, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав, вперше відповідаючи на своїй новій посаді на запитання в Палаті лордів, повідомляє The Guardian.

Кемерон зазначив, що Велика Британія надала Україні гуманітарну та економічну допомогу на суму понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів і продовжить надавати підтримку.

За його словами, військова підтримка України Британією склала 4,6 млрд фунтів стерлінгів. Кемерон зазначив, що це дуже важливо, і ця допомога буде продовжуватися.

Він додав, що ситуація на полі бою в Україні зараз складна, але у Чорному морі українці відтіснили росіян.

Відповідаючи на запитання, скільки Велика Британія витратить на озброєння для України у 2024 році, Кемерон сказав, що не має такої цифри під рукою. Але, за його словами, підтримка буде надаватися в тому ж обсязі, що і раніше, або навіть більшому.

За його словами, Велика Британія зосередиться на тому, що саме потрібно Україні.

Нагадаємо, Кемерон відвідає Вашингтон у середу, 6 грудня, в межах свого першого візиту до США з моменту вступу на посаду. Візит відбуватиметься з акцентом на підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.

Кемерон свій перший робочий візит за кордон на новій посаді здійснив 16 листопада в Україну. У Києві він заявив, що РФ дарма сподівається перечекати війну.