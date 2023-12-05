У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 5 грудня

За минулу добу авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ 5 грудня.

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціям РЕБ та 11 артилерійських засобах противника".

"Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з РСЗВ".

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 13 атак ворога, який за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки противника, в районі західніше Вербове Запорізької області.