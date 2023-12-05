Повітряні сили повідомили про рух ворожих ударних БпЛА (Оновлено)

Повітряні сили ЗСУ увечері 5 грудня повідомили про рух БпЛА Україною, повідомляє Українська правда.

Військові повідомили, що загроза ворожих БпЛА є на Одещині. Зокрема в напрямку Южного, Коблево, Чорноморська та Одеси.

Також група ворожих ударних БпЛА на Миколаївщині рухається у західному напрямку.

Пізніше повітряну тривогу оголосили і в Кіровоградській області.

Оновлено: Станом на 22:40 повітряна тривога через російські БпЛА поширилась на Запорізьку, Дніпропетровську, Черкаську та Вінницьку області.

О 23:00 тривогу оголосили на Київщині. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях повідомили про відбій.

Оновлено о 23:33: Пізніше про загрозу БпЛА повідомили на Хмельниччині, Житомирщині, Полтавщині та Харківщині.