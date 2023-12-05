"Укрзалізниця" запускає кілька додаткових поїздів на свята

"Укрзалізниця" запускає на різдвяні свята кілька додаткових поїздів на популярних маршрутах через збільшення попиту, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Додатково призначено:

поїзд №27/28 Київ — Мукачево на 22, 25, 28, 31 грудня та 3, 6, 9 січня з Києва. Поїзд відправлятиметься о 8:18, прибуватиме до Мукачево о 19:30. В зворотному напрямку, з Мукачево, поїзд стартуватиме в ті ж дати о 7:26 і прибуватиме до Києва о 18:10.

на 22, 25, 28, 31 грудня та 3, 6, 9 січня з Києва. Поїзд відправлятиметься о 8:18, прибуватиме до Мукачево о 19:30. В зворотному напрямку, з Мукачево, поїзд стартуватиме в ті ж дати о 7:26 і прибуватиме до Києва о 18:10. поїзд №191/192 Київ — Львів. Він відправлятиметься зі Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 5, 6, 7, 13, 14 січня об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09. В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати, крім 1 січня, о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21.

Він відправлятиметься зі Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 5, 6, 7, 13, 14 січня об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09. В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати, крім 1 січня, о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. поїзд №167/168 Одеса — Львів . Поїзд відправлятиметься зі Львова 23, 30 грудня та 5, 14 січня о 7:23 та прибуватиме до Одеси о 18:14. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

. Поїзд відправлятиметься зі Львова 23, 30 грудня та 5, 14 січня о 7:23 та прибуватиме до Одеси о 18:14. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:03 та прибуватиме до Львова о 18:40. поїзд №115/116 Київ — Одеса. Він відправлятиметься з Києва 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня о 8:00 та прибуватиме до Одеси о 18:58. Зворотно, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати об 11:09 та прибуватиме до Києва о 20:42.

В компанії зазначили, що у випадку відсутності квитків на прямі поїзди між потрібними станціями можна скористатися опцією поїздок з пересадками в застосунку "Укрзалізниці". Пересадки доступні навіть в межах одного поїзда, а поїздка з пересадкою між двома поїздами може в окремих випадках коштувати дешевше прямого рейсу — в тому числі, за рахунок можливості обрати різний клас місць на різні проміжки шляху.