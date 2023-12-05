РосЗМІ: Російським військовим наказали взять Авдіївку до пресконференції Путіна

Російське видання "Важные истории" повідомляє, що понад 100 родичів мобілізованих написали листа Путіну, що бійців кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, щоби взяти місто до пресконференції диктатора 14 грудня, повідомляє Українська правда.

За словами журналістів, російські командири кидають у бій поранених бійців, наказуючи їм долікуватися в окопах.

Як зазначають автори листа, мобілізовані понад 10 місяців проживають в окопах на передовій на відстані 700 метрів від Авдіївки та постійно перебувають під обстрілами.

Після початку активної фази наступу в листопаді командування випустило наказ про відправлення до штурмових підрозділів військовослужбовців із середньою тяжкістю поранень, стверджують рідні бійців.