Лідер республіканців у Сенаті США закликав не підтримувати виділення допомоги Україні

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці проголосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю, повідомляє Українська правда.

Він пояснив своє рішення "щоб, сподіваємось, востаннє заявити, що ми наполягаємо на суттєвих змінах кордону".

В умовах триваючого протистояння навколо допомоги, яка, за словами Білого дому, є терміново необхідною, лідер сенатської більшості Чак Шумер призначив на середу ключове процедурне голосування щодо законопроєкту, який не містить жодних положень про кордон.

Раніше у вівторок він звинуватив республіканців у тому, що вони взяли допомогу Україні в заручники через свої вимоги щодо змін у прикордонній політиці.

Раніше американські конгресмени пояснили, чому голосування за виділення допомоги Україні пов’язують із мексикансько-американського кордону та чому окремі законодавці вимагають розглядати ці два питання разом, кажуть, що "тут немає нічого надзвичайного".