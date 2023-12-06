У США сподіваються, що наземна операція Ізраїлю в Газі завершиться до січня – CNN

Американські чиновники очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі може завершитися до січня.﻿﻿ Про це пише CNN із посиланням на офіційних осіб США, повідомляє Українська правда.

За даними видання, ця операція триватиме протягом кількох тижнів і згодом перейде до менш інтенсивної, гіперлокалізованої стратегії, яка буде спрямована на конкретних бойовиків і лідерів ХАМАСу.

Білий дім глибоко стурбований тим, як розгортатимуться операції Ізраїлю протягом наступних кількох тижнів, йдеться в публікації.

Зазначається, що США попередили Ізраїль у "жорстких" і "прямих" розмовах, що ЦАХАЛ не може повторювати руйнівну тактику, яку він використовував на півночі, і повинен зробити більше, щоб обмежити жертви серед цивільного населення.

США дали зрозуміти Ізраїлю, що оскільки світова громадськість все більше виступає проти його наземної операції, в результаті якої загинули тисячі цивільних осіб, час, який Ізраїль має для продовження операції в її нинішньому вигляді і збереження значущої міжнародної підтримки, швидко спливає.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що підтримка Ізраїлю з боку США "не підлягає обговоренню", але, за його словами, Ізраїль ризикує замінити "тактичну перемогу на стратегічну поразку", якщо не зробить більше для запобігання загибелі цивільного населення.

Ізраїльські посадовці стверджують, що частиною їхньої кінцевої мети є послаблення ХАМАСу до такої міри, щоб це угрупування ніколи не змогло повторити атаку, яку воно здійснило на Ізраїль 7 жовтня.

За словами високопоставленого американського чиновника, ця мета навряд чи буде досягнута до кінця календарного року, і очікується, що Ізраїль продовжить переслідувати її в наступній фазі конфлікту, яку офіційні особи США розглядають як "довгострокову кампанію".