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Курс валют НБУ на 6 грудня

Курс валют НБУ на 6 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 6 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 5 грудня досяг рівня 36.66 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 39,65 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 3 коп. до 3.99 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 46,27 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 5 коп. до 41.96 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.17 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.661 800 +0.124
EUR Євро 39.646 100 --0.067
RUB Рубль 0.398 860 --0.003
GBP Фунт стерлінгів 46.265 400 --0.047
CHF Швейцарський франк 41.956 700 +0.05
PLN Польський злотий 9.166 100 +0.017

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