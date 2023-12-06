Курс валют НБУ на 6 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 6 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 5 грудня досяг рівня 36.66 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 39,65 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 3 коп. до 3.99 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 46,27 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 5 коп. до 41.96 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.17 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.661 800
|EUR
|Євро
|39.646 100
|RUB
|Рубль
|0.398 860
|GBP
|Фунт стерлінгів
|46.265 400
|CHF
|Швейцарський франк
|41.956 700
|PLN
|Польський злотий
|9.166 100