Британія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України на загальну суму майже 37 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє Українська правда.
У повідомленні уряду Британії зазначається, що Кемерон напередодні першого візиту до США на посаді міністра оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі 29 мільйонів фунтів стерлінгів, а також про виділення ще 7,75 мільйона фунтів стерлінгів на гуманітарну діяльність, спрямовану на задоволення потреб найбільш вразливих категорій населення України.
"Виділене фінансування є частиною загального обсягу гуманітарної допомоги Великої Британії Україні та регіону в розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки, про що було оголошено на Конференції з питань відновлення України у червні", – ідеться в повідомленні.
Загальна військова, гуманітарна та економічна підтримка України з боку Великої Британії наразі становить 9,3 млрд фунтів стерлінгів, – зазначають у британському уряді.