Зеленський виступить онлайн на зустрічі лідерів G7

Президент України Володимир Зеленський приєднається до відеосаміту з лідерами країн "Великої сімки" у середу, 6 грудня.﻿ Про це заявив речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Увечері 6-го числа прем'єр-міністр Фуміо Кісіда як голова G7 планує провести онлайн-переговори лідерів "сімки". На додачу до лідерів «сімки» на початку зустрічі візьме участь президент України Володимир Зеленський" , - заявив Мацуно.

За його словами, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери планують обговорити важливі для міжнародної спільноти питання. Зокрема - ситуацію в Україні, на Близькому Сході, а також штучний інтелект.

Нагадаємо, цього року Японія головує у G7. А в травні саміт G7 відбувся у Хіросімі, тоді Зеленський особисто брав участь в ньому.