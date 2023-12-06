Зеленський виступить онлайн на зустрічі лідерів G7
Президент України Володимир Зеленський приєднається до відеосаміту з лідерами країн "Великої сімки" у середу, 6 грудня. Про це заявив речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
"Увечері 6-го числа прем'єр-міністр Фуміо Кісіда як голова G7 планує провести онлайн-переговори лідерів "сімки". На додачу до лідерів «сімки» на початку зустрічі візьме участь президент України Володимир Зеленський", - заявив Мацуно.
За його словами, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери планують обговорити важливі для міжнародної спільноти питання. Зокрема - ситуацію в Україні, на Близькому Сході, а також штучний інтелект.
Нагадаємо, цього року Японія головує у G7. А в травні саміт G7 відбувся у Хіросімі, тоді Зеленський особисто брав участь в ньому.