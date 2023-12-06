Окупанти вночі запустили майже 50 "Шахедів": скільки збила ППО

У ніч на 6 грудня росіяни запустили по Україні безпілотники типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 41 "Шахед".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Всього зафіксовано запуск 48 ударних безпілотників.

Окупанти атакували з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область (РФ).

"У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника" , – йдеться в повідомленні.

До знищення "Шахедів" залучалали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У Повітряних силах зазначають, що більшість безпілотників знищують саме мобільні вогневі групи.