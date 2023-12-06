Умєров розповів, чому Зеленський скасував виступ перед сенаторами США

Президент Володимир Зеленський не зміг виступити на запланованому брифінгу сенаторів, бо в Україні війна і ситуація постійно змінюється. ﻿﻿Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі FoxNews, повідомляє Українська правда.

"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу" , – сказав він.

5 грудня лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що президент України Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, під час якого мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби Києва у зброї.

Цей виступ був важливий, адже Конгрес США досі не підтримав виділення додаткової допомоги Україні, тоді як виділені раніше кошти закінчуються цього року.

За даними телеканалу, брифінг у Сенаті США перетворився﻿ на бурхливу суперечку з криками, оскільки низка законодавців була незадоволена відмовою включати жорсткішу імміграційну політику до пакета допомоги.