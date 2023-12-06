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РФ за добу втратила майже 1300 військових, 51 безпілотник та літак – Генштаб

РФ за добу втратила майже 1300 військових, 51 безпілотник та літак – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 1270 своїх військових, 13 танків, 37 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 51 безпілотник та літак.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 335110 (+1270) осіб,
  • танків – 5600 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 10456 (+40) од,
  • артилерійських систем – 8024 (+37) од,
  • РСЗВ – 919 (+6) од,
  • засобів ППО – 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),
  • крилатих ракет – 1570 (+0),
  • кораблів /катерів – 22 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,
  • спеціальної техніки – 1153 (+5).

Нагадаємо, учора українські військові збили російський літак Су-24М.

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