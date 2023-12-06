РФ за добу втратила майже 1300 військових, 51 безпілотник та літак – Генштаб
Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 1270 своїх військових, 13 танків, 37 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 51 безпілотник та літак.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 335110 (+1270) осіб,
- танків – 5600 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 10456 (+40) од,
- артилерійських систем – 8024 (+37) од,
- РСЗВ – 919 (+6) од,
- засобів ППО – 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),
- крилатих ракет – 1570 (+0),
- кораблів /катерів – 22 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,
- спеціальної техніки – 1153 (+5).
Нагадаємо, учора українські військові збили російський літак Су-24М.