"Суперечка з криками": конгресмени США розповіли про закритий брифінг щодо України

Американські конгресмени розповіли про перебір закритого брифінгу, на якому йшлося про голосування за пакет допомоги Україні.﻿ Про це пише CNN, повідомляє Європейська правда.

Сенатори зазначають, що зустріч була напруженою, яка мало чим допомогла вийти з глухого кута.

За даними телеканалу, брифінг перетворився на бурхливу суперечку з криками, оскільки низка законодавців була незадоволена відмовою включати жорсткішу імміграційну політику до пакета допомоги.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер розповів, що суперечка спалахнула, коли лідер меншості Мітч Макконнелл попросив сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда з Оклахоми виступити з доповіддю про кордон замість того, щоб поставити питання про Україну журналістам.

Шумер додав, що один з республіканців "проявив неповагу і почав кричати на одного з генералів, запитуючи його, чому вони не поїхали на кордон".

Джерела CNN повідомили, що кричав сенатор-республіканець від Арканзасу Том Коттон.

Сам Коттон заявив, що учасники брифінгу "відмовилися відповідати на будь-які питання про кризу на кордоні або про те, що ми можемо зробити, щоб вирішити цю кризу".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що в залі вже на початку засідання виникла напруженість, тому що "ніхто не говорив про кордон".

Сенатори-республіканці назвали брифінг марною тратою часу, оскільки вони стверджували, що там не обговорювали інформацію, яка не була вже відома або доступна для широкого загалу. Деякі республіканці навіть пішли з брифінгу раніше.

"Це було більш драматично, тому що у вас є ціла політична партія, яка, схоже, готова спустити підтримку України та Ізраїлю в унітаз, тому що вони воліють мати широко відкритий кордон, а не підтримку України та Ізраїлю" , – сенатор Кевін Крамер.

Сенатор-республіканець від штату Юта Мітт Ромні заявив, що його партія хоче допомогти і Україні, і Ізраїлю, але необхідні жорсткіші заходи щодо безпеки кордону.

"Вони не хочуть цього робити. Тому республіканці просто йдуть з брифінгу, тому що люди, які там присутні, не хочуть обговорювати, що потрібно для того, щоб домовитися" , – зазначив він.

Сенатор Роджер Маршалл сказав, що його колеги з Республіканської партії хотіли б більше зосередитися на кордоні під час брифінгу і були розчаровані відсутністю розмови на цю тему.

Сенатор-демократ Марк Ворнер підкреслив, що наслідки від припинення допомоги Україні "будуть переслідувати" США протягом десятиліть.

"Розвідка вже кілька місяців говорить про те, що Путін думає, що він може перечекати Захід і перечекати Америку, і чого я не розумію від деяких моїх друзів, так це те, чи готові ми довести, що він правий" , – додав він.

Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але сенатор Кріс Мерфі, головний перемовник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.