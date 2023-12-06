Держдеп про допомогу Україні: США майже вичерпали ресурси

Держдеп наголошує, що США майже вичерпали ресурси для допомоги Україні, а додаткове фінансування критично необхідне. Про це на брифінгу сказав речник американського Держдепартаменту Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що для України наближається важкий зимовий період, оскільки Росія може знову атакувати критичну інфраструктуру.

"Ми майже вичерпали наші ресурси, коли йдеться про нашу здатність надавати безпекову допомогу Україні" , – зазначив Міллер.

Представник Держдепу підкреслив, що Конгрес має діяти та ухвалити фінансування допомоги України.

"Як ми завжди чітко заявляли, допомога Україні в захисті від російської агресії є критично важливим інтересом національної безпеки Сполучених Штатів. Тож держсекретар продовжує відстоювати цю позицію... До кінця року залишилося лише кілька тижнів, і ми сподіваємося, що Конгрес діятиме якнайшвидше" , – додав Міллер.

Як відомо, питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.

Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але сенатор Кріс Мерфі, головний перемовник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.