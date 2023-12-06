У Сенаті представили законопроєкт з підтримкою України та захистом кордону США

Демократи у Сенаті США представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону, повідомляє Європейська правда.

У 167-сторінковому законопроєкті йдеться про те, що заходи включають понад 15 мільярдів доларів на підтримку України, охоплюючи такі сфери, як військова підготовка, обмін розвідданими та посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування.

Законопроєкт також включає $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю, яка передбачає $4 млрд на протиракетну оборону, а також $1,2 млрд на прискорення розробки системи протиракетної оборони "Залізний промінь".

У документі також йдеться про 43,6 мільярда доларів на заходи, спрямовані на збільшення виробничих потужностей США у сфері озброєнь та боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів та збільшення їхніх запасів.

Очікується, що законопроєкт винесуть на перше процедурне голосування в середу, однак на шляху до його ухвалення стоїть непростий шлях, оскільки республіканці наполягають на більш посиленних, ніж той передбачає, заходах щодо захисту кордону.

Питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.