Росіяни знову обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні – ДТЕК

Вночі 6 грудня внаслідок декількох російських обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області, постраждалих немає.﻿ Про це заявили в ДТЕК Енерго, повідомляє Економічна правда.

Через обстріл без опалення залишились мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та відновлення теплопостачання для мешканців.

У компанії зазначили, що за останні півтора місяці це вже шоста атака на прифронтову теплоелектростанцію.