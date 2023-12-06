Ціни на нафту на найнижчому рівні з початку липня

Котирування нафти слабко змінюються вранці у середу після падіння до мінімумів з початку липня за підсумками попередньої сесії, повідомляє Enkorr.

На 7:10 за київським часом лютневі ф'ючерси на Brent торгувалися на лондонській біржі ICE Futures за $77,2 за барель, що відповідає рівню на закриття попередньої сесії. У вівторок Brent здешевшала на $0,83 (1,1%), до $77,2 за барель.

Січневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на 6 центів, до $72,26 за барель. За підсумками минулої сесії контракт здешевшав на $0,72 (1%) – до $72,32 за барель.

Обидві марки завершили торги у вівторок на найнижчих позначках із 6 липня.

Учасники ринку і аналітики висловлюють сумніви щодо того, чи країни ОПЕК+ дотримуватимуться умов добровільного скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу (б/д) в першому кварталі 2024 року.

"Рішення ОПЕК+ минулого тижня стало явним розчаруванням як за рахунок не надто вражаючого обсягу додаткових скорочень, так і через їх добровільний характер" , – сказав редактор Sevens Report Research Тайлер Річі.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман пізніше зазначив, що обмеження на видобуток може бути продовжено у разі потреби.

"Ринок йому не повірив, тому що "ведмеді" хочуть від ОПЕК+ більш ясних заяв про довгострокові плани і запевнення в тому, що група зробить усе необхідне для утримання цін на нафту не нижче від $80 за барель" , – додав Річі.

Крім того, інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), за тиждень до 1 грудня резерви нафти в Штатах зросли на 594 тис. барелів. Міненерго США оприлюднить свої дані пізніше у середу. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики в середньому очікують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 4,1 млн барелів, а також на зростання запасів бензину і дистилятів на 800 тис. барелів.