Ексглава МЗС Китаю помер після усунення з посади – Politico

Колишній глава МЗС КНР Цинь Ган, відсторонений у липні з посади, помер внаслідок тортур чи самогубства у військовому госпіталі Пекіна, де проходять лікування вищі посадові особи комуністичного Китаю﻿. Про це пише американське видання Politico з посиланням на джерела, наближені до вищих посадових осіб КНР, повідомляє Ділова столиця.

Цінь Ган раптово зник після того, як 25 червня зустрівся з колегою зі Шрі-Ланки Мохамедом Алі та російським заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком.

За словами джерел Politico, російський заступник міністра відвідав Пекін, щоб сповістити главу КНР Сі Цзіньпіна: "його міністр закордонних справ та кілька вищих офіцерів армії Китаю були скомпрометовані західними спецслужбами". Йдеться про головного командувача ракетних військ Лі Ючао, його заступника Лю Гуанбіна і колишнього заступника Чжан Чженьчжуна, які перестали з'являтися на публіці в той же час, що й глава МЗС. Руденко розповів, що вони передали західним розвідкам "ядерні секрети" Китаю, пише Politico.

Politico пише, що китайський лідер діє параноїдально і зачищає ряди вищих чиновників, серед яких провідні економісти через підозри у зраді. Цього року кілька інших чинних та відставних високопоставлених офіцерів армії було затримано, як мінімум один колишній заступник командувача У Гохуа помер від "невстановленої хвороби".

Крім того, пише видання, з моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади в 2012-му сотні старших офіцерів армії і тисячі вищих партійних чиновників були заарештовані, зникли або "наклали на себе руки" — були доведені до суїциду або їхнє вбивство було обставлене як суїцид. У відставку у жовтні було відправлено міністра оборони Китаю Лі Шанфу.

Іншою "зловісною ознакою" видання називає смерть колишнього прем'єра Китаю Лі Кецяна у віці 68 років — людина на цій посаді посідає друге місце в ієрархії китайської влади. Офіційно у нього стався серцевий напад у басейні, незважаючи на те, що за його здоров'ям стежили одні з найкращих у світі лікарів, а після його смерті Сі Цзіньпін доручив суттєво скоротити жалобу по Кецяну.

Politico наводить приклад ситуації одного високопоставленого китайського чиновника в економічній сфері, який регулярно брав участь у міжнародних конференціях. Він розповів, що більше не може відвідувати заходи поза Китаєм, як і говорити по телефону. Соратник цього чиновника повідомив, що проти нього заведено справу про "зайву близькість до США" та "можливе шпигунство".

ЦРУ зазначало, що розвідка успішно діє у Китаї.

"Ми досягли прогресу, і в останні роки ми дуже старанно працюємо над тим, щоб гарантувати, що у нас є сильні можливості людської розвідки на додаток до того, що ми можемо отримати за допомогою інших методів" , — говорив глава відомства Вільям Бернс влітку 2023 року.

Зазначимо, Цинь Гана офціально було звільнено з посади 25 липня. До призначення міністром закордонних справ КНР у грудні 2022 року дипломат був послом Китаю у США.