Трамп обіцяє "не бути диктатором" у разі обрання

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що "не буде диктатором, окрім першого дня", якщо переможе на виборах 2024 року і повернеться до Білого дому. Про це він розповів в ефірі каналу Fox News, повідомляє Ліга.net.

За його словами, він стане диктатором "тільки першого дня" свого потенційного другого терміну — йдеться про закриття кордону з Мексикою і збільшення видобутку нафти.

"Я хочу закрити кордон і бурити, бурити, бурити. В іншому я не диктатор" , – сказав Трамп.

Він знову почав звертати увагу на вік чинного президента США Джо Байдена та його стан здоров'я (Байдену — 81 рік, Трампу — 77).

"Особисто я не думаю, що він витримає це фізично. Подумки я б сказав, що він, можливо, так само поганий, а може, і гірший", — заявив 45-й глава Білого дому.