У Міноборони Німеччини обіцяють поліпшити ситуацію зі снарядами для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF, повідомляє Європейська правда.

Пісторіус зазначив, що завжди розумів, що цифра у мільйон боєприпасів "навряд чи буде досягнута".

"Ця цифра породила очікування, які в підсумку не виправдалися. Один мільйон не так легко досягти для оборонної промисловості, яка перейшла з мирного часу" , – розповів міністр.

Водночас Пісторіус пообіцяв покращення ситуації з боєприпасами для України вже найближчим часом.