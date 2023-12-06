Додаткове оподаткування банків: президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав ухвалений Верховною Радою закон про додаткове оподаткування банків, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту.

Закон передбачає такі ставки оподаткування банків:

ставка податку на прибуток за 2023 рік становитиме 50%;

в наступні роки починаючи з 2024 - 25%.

Нагадаємо﻿, за три квартали 2023 року українські банки отримали 110 млрд грн чистого прибутку.

Верховна Рада 21 листопада ухвалила в цілому читанні законопроєкт про додаткове оподаткування банків №9656д.

Міністерство фінансів ініціювало зміни в ухвалений у першому читанні законопроєкт про оподатування надприбутків банків для додаткових надходжень до державного бюджету наступного року. За розрахунком Мінфіну це принесе тільки за 2023 рік 24-25 млрд грн. Далі це 6-7 млрд.