МЗС Угорщини відреагувало на критику Німеччини через позицію щодо України

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику німецької колеги Анналени Бербок стосовно ветування Будапештом європейських рішень, що стосуються України, повідомляє Європейська правда.

Сійярто заявив, що Бербок "абсолютно неправильно розуміє ситуацію".

"Позиція Угорщини щодо вступу України до Європейського Союзу є продуманою та обґрунтованою, у ній немає жодного шантажу чи навіть гри. Ми категорично відмовляємося змішувати речі, які не мають жодного стосунку" , – заявив він.

За його словами, ані угорський народ, ані угорський парламент, ані угорський уряд досі не бачать користі для Європи від "поспішного початку переговорів з Україною".

"Україна просто надто далека від того, щоб бути придатною для вступу чи навіть переговорів про це, тому було б більш своєчасним спочатку розвивати стратегічне партнерство" , – заявив угорський міністр. ﻿

Він сказав, що Угорщина не змінить свою позицію "під будь-яким тиском".

"Ми рекомендуємо, щоб зберегти європейську єдність, зняти пропозицію про початок переговорів з Україною з порядку денного зустрічей наступного тижня у Брюсселі" , – зазначив він.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок напередодні під час візиту до Словенії заявила, що "зараз немає часу на ігри", коментуючи останні погрози глави угорського уряду Віктора Орбана.

Угорський прем’єр вимагає не виносити на обговорення грудневого саміту лідерів ЄС питання щодо відкриття з Україною переговорів про вступ.