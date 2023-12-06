У Почаївській лаврі вперше провели службу українською мовою

У Свято-Миколаївському соборі Почаївської лаври відбулася служба Православної церкви України. Про це заявив виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин, повідомляє Ліга.net.

За його словами, вперше за 191 рік у Миколаївському соборі пролунала молитва українською мовою.

"Саме сьогодні, 6 грудня 1832 року Миколаївський собор був анексований московитами, і саме сьогодні 6 грудня 2023 року проходить перше українське богослужіння до свята святого Миколая і звучить молитва за українських воїнів у День ЗСУ" , — заявив Ільчишин.

12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору, 5 грудня Верховний суд залишив чинним рішення про те, що УПЦ МП має передати собор у користування Кременецько-Почаївському заповіднику.