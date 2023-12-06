"Укрзалізниця" запускає сервіс гарантованої купівлі квитків для військових

"Укрзалізниця" запустила спеціальний сервіс для військовослужбовців, який дозволяє придбати проїзний документ на потяг, навіть якщо квитки розкуплені, повідомляє Економічна правда.

"Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили" , — зауважив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Забронювати квитки військовослужбовці можуть онлайн на спеціальному порталі﻿.

Для цього потрібно:

залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда;

викупити квиток у касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно.