У "Нафтогазі" розповіли, чи будуть зростати тарифи на газ цієї зими

Під час цього опалювального сезону ціни на газ в Україні зростати не будуть. Хоча зростання вартості газа в майбутньому є неминучим. Таку думку висловив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна.

"Під час цього опалювального сезону ціни будуть стабільні. І "Нафтогаз" зі свого боку це підтверджує. Друге. Насправді реформа і запровадження ринку енергії в Україні є неминучим, це відбудеться рано чи пізно" , - сказав він.

Чернишов пояснює: для індустрії, для її розвитку, для стабільності важливо, щоб це відбулося раніше чим пізніше.

"Але маємо враховувати і ситуацію з війною, і стабільність, і інші процеси. Безумовно, наші споживачі мають бути захищеними, і це наш головний пріоритет" , - зазначив він.

Голова правління НАК підтвердив, що міжнародні партнері зазначають про необхідність лібералізації цін на енергію, зокрема на газ та електроенергію.