У "Нафтогазі" розповіли, чи будуть зростати тарифи на газ цієї зими
Під час цього опалювального сезону ціни на газ в Україні зростати не будуть. Хоча зростання вартості газа в майбутньому є неминучим. Таку думку висловив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна.
"Під час цього опалювального сезону ціни будуть стабільні. І "Нафтогаз" зі свого боку це підтверджує. Друге. Насправді реформа і запровадження ринку енергії в Україні є неминучим, це відбудеться рано чи пізно", - сказав він.
Чернишов пояснює: для індустрії, для її розвитку, для стабільності важливо, щоб це відбулося раніше чим пізніше.
"Але маємо враховувати і ситуацію з війною, і стабільність, і інші процеси. Безумовно, наші споживачі мають бути захищеними, і це наш головний пріоритет", - зазначив він.
Голова правління НАК підтвердив, що міжнародні партнері зазначають про необхідність лібералізації цін на енергію, зокрема на газ та електроенергію.
"Є відомий всім нам документ (пріоритетні умови від США для фінансової підтримки України - ред.) про очікування з точки зору реформ, де також чітко визначена лібералізація цін на електроенергію та газ. Але все ж таки строки запровадження реформи ринку енергії будуть залежати від рішення української держави і від фактичної ситуації, яка складається у нас всередині країни", - підкреслив Чернишов.