У дітей Абрамовича знайшли литовське громадянство – розслідування

Двоє дітей російського мільярдера Романа Абрамовича отримали і, можливо, досі мають литовське громадянство. Про це йдеться в розслідуванні Сієнського центру журналістських розслідувань, повідомляє Європейська правда.

За даними розслідування, литовські паспорти Аркадія та Анни Абрамович використовувалися в операціях, які могли бути спробою обійти санкції ЄС, накладені на мільярдера після російського вторгнення в Україну.

Діти Абрамовича брали участь у зміні структури управління його активами.

Розслідувачі проаналізували документи, згідно з якими принаймні в одному з десяти фондів, якими керує Абрамович, бенефіціарами вказані двоє його дітей з литовським громадянством.

Фотографія литовського паспорта Аркадія Абрамовича була знайдена серед тисяч документів, що витекли з кіпрської фінансової компанії Meritservus. Справжність документа була підтверджена підписом лондонського адвоката.

Журналісти-розслідувачі не змогли встановити, коли Анна Абрамович отримала литовський паспорт.

Департамент міграції Литви відмовився коментувати громадянство дітей Романа Абрамовича, заявивши, що ця інформація захищена Загальним регламентом про захист даних (GDPR) і що Анна і Аркадій не вважаються публічними особами.