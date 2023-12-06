Time назвав Людину року 2023: не Путін і не Барбі

Американський щотижневий журнал Time оголосив Людину року 2023. Нею стала 33-річна американська співачка, володарка 10 нагород Grammy Тейлор Свіфт, повідомляє ТаблоID.

Кантрі-зірка перемогла таких світових лідерів, як Володимир Путін і Сі Цзіньпін, які потрапили до шортлиста видання. Також звання Людини року могла отримати лялька Барбі і король Чарльз III.

"Досягнення Свіфт як митця настільки величезні, що перераховувати їх здається майже недоречним. Як попзірка вона сидить у рідкісній компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як авторку пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчеллом. Як бізнеследі вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 мільярд доларів" , - пише Time.

Роман Тейлор зі спортсменом Тревісом Келсі обговорюють світові ЗМІ. А її рухи і вбрання під час світового туру ставали головною темою перших шпальт на рівні з політичними подіями.