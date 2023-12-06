Угорщина блокуватиме питання України на саміті ЄС – журналіст

Угорщина на саміті лідерів ЄС наступного тижня блокуватиме питання про початок переговорів України про вступ до Європейського союзу. Тому саміт може затягнутися.﻿ Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяк, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За словами журналісти, посли ЄС ввечері 5 грудня обговорили підготовку до саміту ЄС наступного тижня.

"Передбачувано, Угорщина проти всього, що стосується підтримки України" , - зазначив кореспондент.

Йозвяк припускає, що переговори щодо України триватимуть обидва дні саміту. Ймовірно, він може затягнутися до суботи, 16 грудня.

Додамо, що саміт лідерів Європейського союзу запланований на 14-15 грудня. Під час саміту європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії.