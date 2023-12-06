Угорщина блокуватиме питання України на саміті ЄС – журналіст
Угорщина на саміті лідерів ЄС наступного тижня блокуватиме питання про початок переговорів України про вступ до Європейського союзу. Тому саміт може затягнутися. Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяк, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
За словами журналісти, посли ЄС ввечері 5 грудня обговорили підготовку до саміту ЄС наступного тижня.
"Передбачувано, Угорщина проти всього, що стосується підтримки України", - зазначив кореспондент.
Йозвяк припускає, що переговори щодо України триватимуть обидва дні саміту. Ймовірно, він може затягнутися до суботи, 16 грудня.
Додамо, що саміт лідерів Європейського союзу запланований на 14-15 грудня. Під час саміту європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії.