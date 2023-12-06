Доходи РФ від продажу нафти перевищили довоєнні показники – Bloomberg

Доходи Росії від експорту нафти перевищили довоєнні показники, що свідчить про неефективність заходів щодо стримування агресора. Про це пише Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Чистий дохід РФ від нафти досяг $11,3 млрд у жовтні, що становить 31% від загального бюджету країни за цей місяць. Це найвищий показник із травня 2022 року і перевищує результати будь-якого місяця протягом року до вторгнення в Україну.

Встановлений ліміт ціни на російську морську нафту у розмірі $60 за барель, на $24 нижче середньоринкової ціни за останні 12 місяців, сприяв розвитку прибуткового бізнесу для багатьох торговців та судноплавних компаній, які важко відстежити.

"Тіньовий флот і альтернативи західному морському страхуванню не є новими. Іран використовує їх роками. А коли їх почав використовувати такий великий виробник, як Росія, вони стали масовими" , – сказав старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едді Фішман.

Зростальна роль тіньового флоту стала очевидною, оскільки через нього у 2023 році було транспортовано близько 45% російської нафти. Внутрішні та тіньові власники флоту разом перевезли понад 70% російської нафти за перші дев'ять місяців 2023 року, дозволяючи Москві зберігати контроль над експортом і поступово підвищувати ціни, йдеться у матеріалі.

За даними індійської митниці, цьогоріч російська нафта коштувала в середньому $72 за барель до моменту, коли вона потрапила до Індії. Аналітики KSE розрахували, що це на $12 вище, ніж ціни, заявлені на експортній точці в Росії. Дані Argus Media, які використовуються для інформування про політику G7, показують подібний розрив із березня.

Враховуючи, що цього року Росія експортувала приблизно 3,5 млн барелів нафти на день, це означає, що близько $11 млрд йде на те, що можна назвати розподілом постачання, і практично всі вони проходять через анонімних торговців або невідомі транспортні компанії.