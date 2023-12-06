Китай пригрозив жорсткою відповіддю після санкцій Британії проти пособників Путіна

Китай погрожує Британії жорсткою відповіддю після того, як країна запровадила санкції проти китайських компаній, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказано в заяві посольства Китаю у Великій Британії, повідомляє Sky News.

Дипломатичне відомство КНР закликало британський уряд "виправити свої помилки" після введення санкцій проти китайських компаній.

Посольство зазначило, що "рішуче виступає проти дій британської сторони", звинувативши владу країни у порушенні міжнародного права.

"Будь-які дії, що завдають шкоди інтересам Китаю, зустрічатимуть жорстку відповідь" , - заявили у посольстві.

У відомстві додали, що Китай "дотримується об'єктивної та справедливої позиції в українському питанні".

Санкції Британії

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, Британія ввела санкції проти фізичних та юридичних осіб, які фінансують військову машину російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, обмеження торкнулися трьох китайських компаній: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited та Xinghua Co. Limited. Вони постачають Росії підсанкційні товари, які країна-агресор може використовувати у військових цілях.

Санкції запровадили не лише проти китайських компаній, а й білоруських, сербських, турецьких, узбецьких та з ОАЕ.