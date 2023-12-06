РосЗМІ: У Московській області знайшли тіло екс-нардепа Іллі Киви
Тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви знайшли в Московській області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють РЕН ТВ, російське пропагандистське агентсво "РИА Новости".
Канал РЕН ТВ першим повідомив про загибель Киви зіславшись на неназваного співбесідника. "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби пізніше повідомило, що "тіло, імовірно, Киви знайдено в підмосковному селі Супоневе Одинцовського району".
Обставини і причини смерті Киви не уточнюються.
Передісторія:
- У листопаді український суд засудив Киву до 14 років ув'язннення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу, серед яких державна зрада і публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу.
- Після початку великомасштабної війни Кива втік до Росії. Там він спілкується з російськими пропагандистами, звідти заявляв, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
- Верховна Рада позбавила Киву мандату народного депутата у березні 2022 року.