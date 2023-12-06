Close button

РосЗМІ: У Московській області знайшли тіло екс-нардепа Іллі Киви

РосЗМІ: У Московській області знайшли тіло екс-нардепа Іллі Киви
Фото: zagittya

Тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви знайшли в Московській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють РЕН ТВ, російське пропагандистське агентсво "РИА Новости".

Канал РЕН ТВ першим повідомив про загибель Киви зіславшись на неназваного співбесідника. "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби пізніше повідомило, що "тіло, імовірно, Киви знайдено в підмосковному селі Супоневе Одинцовського району".

Обставини і причини смерті Киви не уточнюються.

Передісторія:

  • У листопаді український суд засудив Киву до 14 років ув'язннення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу, серед яких державна зрада і публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу.
  • Після початку великомасштабної війни Кива втік до Росії. Там він спілкується з російськими пропагандистами, звідти заявляв, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
  • Верховна Рада позбавила Киву мандату народного депутата у березні 2022 року. 

Новини

Популярні теми форуму

analytics