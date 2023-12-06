Шмигаль анонсував цифровізацію висновків ВЛК: подробиці

В Україні найближчим часом можуть цифровізувати висновок військово-лікарських комісій, що суттєво пришвидшить проходження процедури, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"У Мінцифри повідомили про план найближчим часом цифровізувати висновок ВЛК. Важливе рішення, яке допоможе отримувати інші послуги онлайн" , - заявив прем'єр.

За даними Шмигаля, всі відповідальні вже отримали доручення. Він також повідомив, що дав завдання опрацювати пропозицію Мінсоцполітики щодо наявності соцпрацівників у медичних закладах для допомоги військовим з отриманням необхідних послуг.

Загалом, за даними глави уряду в Україні вже збільшили кількість ВЛК на 50%. До того ж більш ніж удвічі зросла пропускна спроможність гарнізонних ВЛК на базі цивільних медичних закладів.

"Впроваджено електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоров’я, цифровізували документообіг у 90% військових частин. Продовжуємо розбудовувати безбар’єрне середовище - виділили на це необхідні кошти. Усі ці заходи вже дозволили зменшити тривалість проходження ВЛК утричі" , - наголосив він.

Зміни у військово-лікарських комісіях

В кінці серпня Кабінет міністрів ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Зокрема вже в вересні було змінено порядок проходження ВЛК.