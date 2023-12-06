До України повернули вісім дітей з окупації та Росії – Лубінець

До України з Росії та тимчасово окупованих територій повернуто 8 дітей, чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців, віком від 8 до 18 років за сприяння Катару, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

"Сьогодні, у День Святого Миколая, команда нашого Офісу зустрічає чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців на рідній українській землі. Це вдалося зробити завдяки спільній роботі із державою Катар, який вже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ".

Лубінець наголосив, що для нашої держави важлива кожна наша дитина, тож і повернення відбуваються як із Росії, так і з тимчасово окупованих територій.

"Для цих дітей сьогодні справді відбулося передріздвяне диво – вони зустрінуть і обіймуть своїх рідних на Батьківщині" , - підкреслив омбудсмен.

Що було раніше: 5 грудня державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер заявив, що Росія погодилася звільнити ще шістьох депортованих українських дітей, щоб вони возз'єдналися зі своїми сім'ями в Україні за посередництва Катару.