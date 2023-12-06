ЗМІ: У ЄС не згодні з планом Іспанії щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Низка країн ЄС поки не погоджуються з планом використання прибутків від заморожених російських активів на користь України за пропозицією, яку презентувала головуюча в Раді ЄС Іспанія, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Politico.

Посадовці ЄС вже тривалий час досліджують способи використати на користь України прибутки від заморожених активів РФ. За даними журналістів, деякі країни, у тому числі Франція та Німеччина, мають свої заперечення; не схвалюють ідею і в Європейському центральному банку, побоюючись, що це може спричинити нестабільність євро.

Ввечері у вівторок посли ЄС обговорювали пропозицію головуючої Іспанії щодо російських активів. За розрахунками Мадрида, заморожені у ЄС суверенні активи РФ до 2027 року можуть згенерувати 15-17 млрд євро, які можна використати в інтересах України.

Декілька послів висловили думку, що ця ідея не дасть українській економіці необхідної підтримки і натомість може підірвати зобов’язання країн ЄС підтримувати Україну.

За словами анонімних співрозмовників видання, кілька країн висловили як аргумент те, що до реальної передачі коштів на користь України можуть минути місяці або навіть роки, тоді як допомога потрібна набагато швидше. Також висловлювалися питання до того, як Мадрид отримав такі цифри за своїми розрахунками.

Деякі дипломати припустили, що автори пропозиції недостатньо знають настрої у столицях ЄС. За словами одного з дипломатів, цей документ буде неприйнятною переговорною базою для багатьох країн ЄС.

Окремі дипломати нібито припускають, що Мадрид насправді намагався такою пропозицією переспрямувати частину коштів з загального бюджету ЄС на інші потреби, як міграція чи конкуретноспроможність.

Інші посадовці зазначили, що іспанська пропозиція з залученням прибутків від російських активів є зайвою, тому що усі країни крім Угорщини вже готові затвердити пакет макрофінансової допомоги для України, а кошти від російських активів мають залучатися на додачу до цих грошей, а не замість них.

Як відомо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан виступає проти схвалення фінансової підтримки для України на 50 мільярдів євро та проти відкриття переговорів про її вступ до ЄС.

За інформацією ЗМІ, Європейська комісія готується 12 грудня опублікувати остаточний проєкт плану з використання суверенних російських активів, заморожених на території ЄС, на користь України.