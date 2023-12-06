РосЗМІ розповіли подробиці про виявлення тіла екс-нардепа Іллі Киви

Російські пропагандисти розповіли, при яких обставинах виявили тіло екснардепа Іллі Киви у Московській області, коли та з якими пораненнями, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють російське пропагандистське видання Russia Today із посиланням на джерело в правоохоронних органах, Слідчий комітет РФ.

"Тіло Іллі Киви знайшли в парку в Одинцовському районі, уточнило RT джерело в правоохоронних органах.

За його словами, політик лежав на снігу в крові. У нього виявили різану рану на правій скроні і гематому на лівій частині обличчя".

За словами джерела видання, смерть Киви настала близько 15:00. Він помер за десять хвилин до того, як його виявили співробітники прилеглого готелю і викликали екстрені служби.

Слідком Росії повідомив, що порушив кримінальну справу щодо вбивства Киви.

"Увечері на території парку одного з котеджних селищ у селі Супонево Одинцовського міського округу невідомий зробив у потерпілого (Киву - ред.) постріли з невстановленої зброї. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Встановлено особу вбитого – це екс-депутат Верховної Ради України Ілля Кива".

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