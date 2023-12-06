У НБУ пояснили, чому економіка відновлюється швидше, ніж в прогнозах
Темпи відновлення економіки України у 2023 році перевищили початкові прогнози, а локомотивом позитивних змін стала здатність українського бізнесу адаптуватись до роботи у надскладних умовах повномасштабної війни, повідомляє Економічна правда.
Причини, чому економіка України відновлюється швидше за прогнози, пояснили в Національному банку.
"Навіть у складних військових умовах підприємства швидко та ефективно налагоджують виробництво та логістику", – констатували в НБУ.
Також, позитивний вплив на економіку України мала ще низка факторів.
Робота агросектору
"Погодні умови призвели до високої врожайності, а за деякими культурами вона навіть була рекордною. І хоча зупинка роботи "зернового коридору" обмежуватиме експорт, розширення альтернативних шляхів, зокрема через дунайські порти , підтримуватиме його", -– зазначають в НБУ.
Стабільний курс при помірній інфляції
В Україні зберігається макрофінансова стабільність. Інфляція з жовтня 2022 року до жовтня 2023-го склала 5,3%, тобто увійшла до цільового діапазону Нацбанку. А стійкі валютний ринок та банківська система створюють необхідний ґрунт для подальшого економічного відновлення.
Бюджетний "розгін"
Витрати з державного кошторису на армію, соціальну підтримку та проєкти відновлення пошкодженої інфраструктури сприяють пожвавленню економіки - такого висновку дійшли в Нацбанку.
Тепер, за прогнозами НБУ, за підсумками 2024 року очікується зростання реального ВВП ще на 3,6%.
У 2025 році, за умови зниження ризиків безпеки, очікуване зростання ВВП може прискоритися до 6%.
Нагадуємо:
Згідно з прогнозами НБУ, очікується, що зростання ВВП до кінця 2023 року становитиме 5%, а не 1%, як вважалося на початку 2023-го.