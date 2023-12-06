Ракетні війська завдали удару по російському вертольоту поблизу Лимана

Підрозділи ракетних військ ЗСУ 6 грудня завдали удар по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах росіян, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Генштаб ЗСУ, СтратКом ЗСУ.

За інформацією СтратКому пілоти БпЛА Сил оборони відкоригували роботу HIMARS ЗСУ по вертольоту поблизу Лиману. Джерела СтратКому стверджують, що вертоліт був "функціонально знищений".

Також, за даними Генштабу протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 по пункту управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника.