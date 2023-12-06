Генштаб: Росіяни намагались наступати на 7 напрямках фронту

За минулу добу росіяни намагались наступати на 7 напрямках фронту, загалом відбулось 83 бойових зіткнення, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

"Ворог завдав 2 ракетних та 71 авіаційний удар, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога, який за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах Тернів, Веселого, Роздолівки, Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 5 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.