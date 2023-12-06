Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Україні до різдвяних свят

Президент США Джо Байден у зверненні в середу закликав конгресменів підтримати додаткове фінансування для України та інших американських союзників до різдвяних свят, після яких законодавці вже не збиратимуться в цьому році, повідомляє Європейська правда.

За словами Байдена, схвалення додаткової допомоги Україні "більше не може чекати":

"Конгрес повинен схвалити додаткове фінансування для України до перерви на різдвяні свята. Усе дуже просто".

На думку президента США, відмовою це зробити Конгрес "показує бажання зробити Путіну найбільший подарунок", нагадавши про воєнні злочини Росії в Україні – від викрадення дітей до руйнування цивільної інфраструктури.

"Якщо Путін захопить Україну, він на ній не зупиниться. Важливо дивитись на це в довгостроковій перспективі. Він продовжить наступ, і чітко про це говорив", – продовжив він.

"Він нападе на союзника НАТО, а ми як член НАТО маємо зобов’язання захищати кожен сантиметр території Альянсу, і станеться те, чого ми не прагнемо і чого зараз немає – американські війська, які битимуться з російськими військами", – підкреслив Байден.

Американський президент підкреслив, що США не можуть допустити перемоги Росії, а їхня нездатність допомагати Україні "явно посилює позицію Путіна".

Напередодні демократи у Сенаті США представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.

Нагадаємо, питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому щодо допомоги Україні.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.