Корупція в Київському апеляційному суді: заарештовано ще одного з підозрюваних

Антикорсуд застосував запобіжний захід до ще одного судді Київського апеляційного суду. Рішенням суду суддю Юрія Сливу арештували на 60 діб, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить вирок суду.

У середу, 6 грудня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до судді Київського апеляційного суду Сливи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії запобіжного заходу - 60 днів з дня його фактичного затримання. Підозрюваного взяли під варту у залі суду.

Як альтернативу суд визначив підозрюваному грошову заставу у розмірі 2 5 мільйони гривень.

У разі внесення застави у визначеному слідчим суддею розмірі вважатиметься, що до підозрюваного застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Тоді на нього покладатимуться процесуальні обов'язки.

Що відомо про справу

Нагадаємо, що 29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення "потрібного" рішення.

Як згодом з'ясувало РБК-Україна, фігурантами справи є судді Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик, В'ячеслав Дзюбін.

За версією слідства, один із суддів Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства.

Йшлося про майно "Мотор-Січі" у справі екс-керівника підприємства В'ячеслава Богуслаєва. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч доларів. Попередньо, після одержання неправомірної вигоди 10 тисяч доларів суддя-посередник нібито залишив собі, а 25 тисяч доларів розділили інші колеги між собою.

Також відомо, що 30 листопада чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомили про підозру.

В понеділок, 4 грудня, Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду.