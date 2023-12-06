Країни G7 готуються запровадити санкції проти російських діамантів

Держави "Групи семи" за підсумками віртуального саміту в середу, 6 грудня, оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на діаманти російського виробництва, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві﻿ лідерів G7.

Очільники семи держав за підсумками зустрічі підтвердили готовність ухвалювати подальші заходи для зменшення доходів Росії.

"Ми запровадимо обмеження на імпорт непромислових діамантів, що видобуваються, обробляються або виробляються в Росії, до 1 січня 2024 року, після чого до 1 березня 2024 року будуть введені подальші поетапні обмеження на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах", – йдеться в заяві.

До 1 вересня 2024-го країни "Групи семи", які є основними імпортерами необроблених дімантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, додали лідери.

У ЄС раніше говорили, що також мають намір запровадити санкції проти діамантів російського походження, але чекають на рішення G7, яке б пояснювало механізм такої заборони.

Як відомо, санкції проти російських діамантів спільно з "Групою семи" обговорювала Бельгія – член Євросоюзу, на території якої, в Антверпені, розташований один із найбільших у світі центрів торгівлі цими коштовностями.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.