У РФ показали кадри з місця ліквідації екс-нардепа Киви: Слідком відкрив справу
Засудженого за держзраду колишнього українського народного депутата Іллю Киву, який втік до Росії, могли ліквідувати 6 грудня в Підмосков'ї двома пострілами з вогнепальної зброї. Слідком РФ розпочав кримінальну справу, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
У мережі також були опубліковані кадри з місця, де було виявлено тіло Киви без ознак життя.
За даними Telegram-каналу Mash, за зрадником-втікачем перед операцією з ліквідації могли стежити "щонайменше три останні тижні".
Також у росЗМІ з'явилася інформація, що перший постріл нібито тільки поранив екс-політика, а другий виявився фатальним.
За фактом події російський Слідчий комітет по Московській області порушив кримінальну справу за статтею 105 КК РФ. Також повідомляється, що слідчі допитують співмешканку Киви.
"За однією з версій, вона могла навести кілера на слід, проте це поки що не підтверджено", - пишуть російські пропагандисти у мережі.
Сьогодні ввечері в московських аеропортах та залізничних вокзалах було запроваджено посилені перевірки пасажирів.
Крім того, розповідає Mash, йдуть перевірки списків усіх постояльців готелю "Велич Country Club" за кілька місяців, і "особливу увагу" звертають на іноземців та громадян із пропискою у південних регіонах.
Ліквідація Киви
Нагадаємо, увечері 6 грудня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що у Підмосков'ї знайшли тіло українського екс-нардепа Іллі Киви. Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили загибель зрадника, а також повідомили, що це була спецоперація СБУ.
"Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта та пропагандиста Киви - спецоперація СБУ", - зазначили джерела видання.
Загибель Киви підтвердили також у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"Так, можемо підтвердити, що Ківа "все". Така доля спіткає інших зрадників України та поплічників путінського режиму", - заявив представник ГУР Андрій Юсов.