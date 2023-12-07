Байден звинуватив республіканців у політичному шантажі щодо України
Президент США Джо Байден відреагував на провал процедурного голосування у Сенаті США щодо допомоги Україні і назвав це політичним шантажем, повідомляє Українська правда.
Коментуючи відмову Республіканської партії підтримати в Конгресі законопроєкт про надання додаткових грошей на гарантування національної безпеки, який передбачає допомогу Україні, Байден сказав, що ставки занадто високі.
"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно заангажовану прикордонну політику.
Це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні для політичних ігор", – написав президент США.