ISW: Війська РФ незначительно просунулися в Авдіївській промзоні
Російські війська 6 грудня вели наступальні дії під Авдіївкою та підтвердили наступ. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Геолокаційні кадри, опубліковані 6 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.
У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили щонайменше 25 атак на схід від Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки), на північний схід від Бердичів (4 км на північ від Авдіївки), а також поблизу Авдіївки, Степового (3 км на північ від Авдіївки), Сєвєрного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (5 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).
На кадрах, опублікованих 5 грудня, нібито видно підрозділи російських 87-го та 1487-го полків (1-й армійський корпус ДНР), 10-го танкового полку (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) та диверсійно-штурмової бригади "Ветерани", які діють у промзоні на південний схід від Авдіївки.
Українські війська контратакували під Авдіївкою і підтвердили наступ. На геолокаційних кадрах, опублікованих 5 грудня, видно, що українські війська наступали на Степове.
6 грудня російський військовий блогер заявив, що українські війська утримують позиції в центрі Степового, незважаючи на російські атаки.
Ключові висновки ISW за 6 грудня
- Російські війська в ніч з 5 на 6 грудня завдали особливо масштабної серії ударів з безпілотників по Україні.
- Президент Росії Володимир Путін відвідав Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Саудівську Аравію, щоб зустрітися з президентом ОАЕ Мухаммедом бін Заїдом Аль-Нахайяном і наслідним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом у серії двосторонніх зустрічей 6 грудня.
- Доходи Росії від нафти продовжують зростати завдяки узгодженим зусиллям Росії обійти ліміт цін G7 на російську нафту та нафтопродукти.
- Російське суспільство, здається, зацікавлене в обговоренні результатів війни в Україні, незважаючи на огиду Кремля до більш глибоких публічних обговорень війни.
- 6 грудня в Московській області невідомі особи вбили колишнього проросійського депутата Верховної Ради України Іллю Киву.
- 2-й Західний окружний військовий суд Москви засудив двох російських офіцерів протиповітряної оборони за недбалість через те, що вони не запобігли українському удару по території Росії в квітні 2022 року, який, ймовірно, став прикладом для підвищення дисципліни в російській армії.
- Повідомляється, що російські чиновники намагаються спрямувати мігрантів, які опинилися в Росії через невдалу тактику гібридної війни Росії на російсько-фінському кордоні, в армію.
- Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької і Запорізької областей, на заході Запорізької області та просунулися в районі Авдіївки.
- Як повідомлялося, Держдума Росії розгляне законопроект, який дозволяє російським призовникам проходити службу в прикордонній службі Федеральної служби безпеки (ФСБ).
- Українські партизани, ймовірно, здійснили атаку в окупованому Луганську 6 грудня, в результаті якої загинув депутат Народної ради від "ЛНР" Олег Попов.