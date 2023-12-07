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Курс валют НБУ на 7 грудня

Курс валют НБУ на 7 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 7 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 6 грудня виріс на 3 коп. до 36.69 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 39.54 за 1 євро.

Курс рубля знизився до рівня 3.97 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 46.19 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 41.94 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 9.11 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.690 600 +0.029
EUR Євро 39.543 300 --0.103
RUB Рубль 0.396 910 --0.002
GBP Фунт стерлінгів 46.193 500 --0.072
CHF Швейцарський франк 41.941 700 --0.015
PLN Польський злотий 9.113 900 --0.052

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