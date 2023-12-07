Курс валют НБУ на 7 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 7 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 6 грудня виріс на 3 коп. до 36.69 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 39.54 за 1 євро.
Курс рубля знизився до рівня 3.97 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 46.19 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до рівня 41.94 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 9.11 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.690 600
|EUR
|Євро
|39.543 300
|RUB
|Рубль
|0.396 910
|GBP
|Фунт стерлінгів
|46.193 500
|CHF
|Швейцарський франк
|41.941 700
|PLN
|Польський злотий
|9.113 900