Close button

ППО вночі збила 15 безпілотників Shahed – Повітряні сили

ППО вночі збила 15 безпілотників Shahed – Повітряні сили
Фото: ГУР

У ніч на 7 грудня російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed. Сили ППО знищили 15 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Дрони-камікадзе запустили з мису Чауда в окупованому Криму. Усього зафіксовано пуски 18 Shahed-136/131.

Основні напрямки удару "Шахедів" – Хмельниччина та Одещина.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", – йдеться в повідомленні.

Для збиття безпілотників залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Новини

Популярні теми форуму

analytics