ППО вночі збила 15 безпілотників Shahed – Повітряні сили
У ніч на 7 грудня російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed. Сили ППО знищили 15 "Шахедів".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Дрони-камікадзе запустили з мису Чауда в окупованому Криму. Усього зафіксовано пуски 18 Shahed-136/131.
Основні напрямки удару "Шахедів" – Хмельниччина та Одещина.
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", – йдеться в повідомленні.
Для збиття безпілотників залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.